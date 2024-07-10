Свыше 90 гектаров территорий обработано от борщевика в Солнечногорске

В г. о. Солнечногорск продолжается работа по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципальных земель. На сегодняшний день специалисты завершили первый этап обработки и ведут работы в рамках второго этапа. Продлится он до 31 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Борются с сорняком как химическим, так и механическим способом. Общая площадь борьбы с борщевиком в этом сезоне составляет 74,2 га на 338 земельных участках муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Всего с начала сезона специалисты уже обработали 91 га земель: 74,2 га на первом этапе и 17 га на втором.

«Напомню, что собственникам и арендаторам участков необходимо самостоятельно принимать меры по уничтожению борщевика, иначе за бездействие можно получить крупный штраф», — отметил и. о. заместителя главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Информация по обработке территорий от борщевика доступна на открытом онлайн-ресурсе «Геопортал Подмосковья» и на сайте администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.