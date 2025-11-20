сегодня в 14:32

Свыше 8,5 тыс заявлений на получение парковочного разрешения подали в Подмосковье

На региональном портале услугой по оформлению, продлению и изменению парковочных разрешений воспользовались более 8,5 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Услуга «Внесение (изменение, исключение) сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Прочее» — «Транспорт». Получить, внести изменения, продлить или исключить парковочное разрешение могут члены многодетных и приемных семей, а также владельцы электромобилей, покупатели абонементов и резиденты.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется в течение 6 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.