Свыше 85 тыс регистраций спецтехники в Подмосковье поступило онлайн

На портале госуслуг Московской области можно зарегистрировать самоходные машины и другие виды техники. Электронной услугой уже воспользовались более 85 тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Воспользоваться ею могут физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками самоходных машин и другой спецтехники. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и оплатить госпошлину. Размер госпошлины зависит от основания для обращения. В заявлении необходимо прикрепить паспорт спецтехники и подтверждение права собственности на нее.

Государственной регистрации подлежат тракторы, катки, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, комбайны, квадроциклы, снегоходы, вездеходы и прочая самоходная техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. сантиметров или мощностью электродвигателя более 4 киловатт.

В рамках услуги также можно подать заявление на снятие с учета техники, внесение изменений в регистрационные данные, выдачу справки о регистрации, а также получение знака «Транзит».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.