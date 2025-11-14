сегодня в 12:01

Свыше 80 тыс заявлений на получение градостроительных планов подано в Подмосковье

С начала года онлайн-услугой «Подготовка градостроительных планов земельных участков» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 80 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Оформить услугу могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые владеют земельным участком на правах собственности, аренды, наследования или безвозмездного пользования. Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить необходимые документы.

Градостроительный план земельного участка является обязательным условием для проведения строительства и реконструкции капитального объекта. Он необходим для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля» — «Кадастр и регистрация права». Предоставляется бесплатно в течение 14 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.