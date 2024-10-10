Свыше 8 тыс льготников Подмосковья бесплатно отдохнут в санаториях до конца года

Бесплатными путевками в санатории в Подмосковье обеспечиваются региональные и федеральные льготники, а также дети-инвалиды. Всего до конца года в санатории отправятся отдыхать более 8 тыс. льготников, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С начала года более 25,5 тысяч льготников региона уже отдохнули по бесплатным путевкам в санаториях. Хочу отметить, что самыми востребованными и популярными стали санатории Черноморского побережья. Мы заботимся не только о качестве отдыха, но и процессе получение путевки — он у нас оцифрован, а сама путевка — электронная», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что недавно приобретены дополнительные путевки, что позволит отдохнуть еще более 8 тысячам льготникам до конца года.

Путевки предоставляются на основе очередности и распределяются автоматической электронной системой. Сами жители региона отмечают, что такие меры помогают не только восстановить силы, но и укрепить здоровье, что особенно важно в условиях современного ритма жизни и постоянных стрессов.

Получить путевку или проверить очередность получения можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.