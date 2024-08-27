Свыше 8 тыс человек посетили семейный мотофестиваль в Подмосковье

В Подмосковье 23 августа прошел ежегодный семейный мотофестиваль Biker Brothers Festival. Его посетили свыше 8 тыс. жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Основной целью проекта является популяризация семейных ценностей и организация досуга для всей семьи. Biker Brothers Festival проходит в Подмосковье с 2012 года.

В рамках программы для гостей подготовили детский блок, концерты звезд рока и рокабилли, шоу-программу с выступлениями артистов и известных блогеров, спортивные состязания, ярмарку и выставку авто и мототехники. Рок-программа длилась два дня, в рамках которой были организованы интерактивы, спортивные состязания, конкурсы и шоу. Для семейного отдыха работала отдельная детская зона с аттракционами.

Также для гостей организовали большую фуд-зону, где работали фудраки с уличной едой и закусками, фуд-корты с расширенным ассортиментом еды и напитков, а также кафе ресторанного типа. Зоны для питания были рассредоточены по всей территории фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.