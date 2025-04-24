Свыше 7,6 тыс записей в ветклинику оформили на регпортале госуслуг Подмосковья

С начала онлайн-сервисом «Запись в ветеринарную клинику» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 7,6 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цифровой сервис доступен на главной странице регионального портала в разделе «Сервисы». Он понадобится, например, когда нужно поставить питомцу прививку, пройти ежегодный профилактический осмотр или получить консультацию профильного специалиста. Чтобы оформить запись в ветклинику, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать удобную ветклинику, специалиста, время, дату посещения и подтвердить запись.

Электронная запись на прием доступна в 54 государственные ветеринарные клиники Подмосковья. Запись открывается за месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.