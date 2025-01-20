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Свыше 7,5 тыс выписок из реестра собственности получено в Подмосковье онлайн

В 2024 году жители Московской области подали более 7,5 тыс. электронных заявлений на получение выписки из реестра собственности. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Комплексные услуги». Подать заявление могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.

В рамках комплексной услуги по одному онлайн-заявлению можно получить выписки из региональных и муниципальных реестров имущества сразу на несколько объектов собственности. Документ подтверждает факт учета объекта в реестре имущества, носит информационный характер и предназначен для предъявления по месту требования.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 рабочего дня. Выписка поступит в личный кабинет заявителя на регпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.