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Свыше 7,3 тыс звонков поступило в ЕДДС Щелкова за новогодние праздники

За новогодние праздники операторы единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Щелково по системе «112» приняли 7 373 звонка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

2464 вызова было передано в службу скорой медицинской помощи, 865 — в полицию, 53 — в противопожарную службу, 194 — в аварийную службу газа. Также поступил 871 справочно-информационный вызов и 127 хулиганских.

Дежурные смены аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» городского округа Щелково совершили 38 выездов, чтобы оказать помощь людям, попавшим в сложные ситуации.

Наибольшее количество вызовов было связано с тушением пожаров и ДТП, а также с аварийным вскрытием дверей. А еще жители округа часто вызывали пожарных и спасателей из-за возгорания пищи.

Обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Щелково можно по номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.