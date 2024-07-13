Более 70 жителей Богородского округа воспользовались суперсервисом «Рождение ребенка»

Услуга доступна для родителей, состоящих в зарегистрированном браке на момент рождения ребенка, и для мам, не состоящих в браке с отцом ребенка.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, маме необходимо непосредственно в родильном доме заявить о желании получить медицинское свидетельство о рождении ребенка в электронном виде. Далее нужно оформить заявление о рождении ребенка на портале «Госуслуг». После государственной регистрации рождения, осуществленной органом ЗАГС в электронном виде, мама может выбрать удобную дату и время, а также орган ЗАГС для получения свидетельства о рождении в бумажном виде.

С начала года Отделом № 2 Управления ЗАГС по Богородскому городскому округу и городскому округу Черноголовка зарегистрированы 73 новорожденных, чьи родители воспользовались суперсервисом «Рождение ребенка», оценив удобство новой услуги.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома. Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.



