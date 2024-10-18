Свыше 70 обращений взяли в работу на выездной администрации в Солнечногорске

В деревне Голубое городского округа Солнечногорск прошла встреча жителей с представителями власти в формате выездной администрации. В ней приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, глава округа Константин Михальков, его заместители и профильные специалисты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выездную администрацию пришли 30 жителей. Они обратились с 71 вопросом. Большинство касались жилищно-коммунального хозяйства, дорог, образования, благоустройства, безопасности и экологии.

Много замечаний поступило на работу канализационно-насосных станций. Их проектировали и строили больше десятилетия назад, и сейчас они нуждаются в технологической реконструкции. Готовятся документы для включения этих объектов в госпрограмму по развитию инженерной инфраструктуры. Для надежности водоотведения в этом году на КНС установили дополнительное оборудование. Также на котельной и системах водоснабжения провели модернизацию.

«Мы провели достаточно большую реконструкцию по теплу, модернизировали котельную. Надеемся, что в этом году жителям будет комфортно с точки зрения тепла и горячей воды. По-прежнему продолжаются вопросы по канализации: КНС, канализационные коллекторы, подающие станции по воде. Всему этому мы, безусловно, будем уделять внимание и работать совместно с администрацией, чтобы повысить качество проживания жителей», — сказал Велиховский.

Актуальной для Голубого остается переполненность дошкольных образовательных учреждений. В 2023 году здесь открыли еще один детский сад на 105 детей. Но населенный пункт быстро растет и развивается, и существует потребность в дополнительных местах. В настоящее время идет обсуждение выделения земельного участка для строительства детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Мы подтвердили потребность на строительство детского сада на 300 мест в министерстве образования региона. Сейчас определяем земельный участок, на котором он будет построен. Очень приятно, что все пришедшие жители отмечают глобальные позитивные изменения. У нас складывается по всем позициям конструктивный, рабочий диалог», — рассказал глава городского округа.

На встрече обсудили изменение схемы дорожного движения для повышения пропускной способности транспорта в деревне. Одним из важнейших решений в 2025 году станет проектирование минтрансом региона нового выезда из Голубого на Георгиевское шоссе. Дорогу уже включили в схему территориального планирования. Она значительно изменит ситуацию с дорожным движением в лучшую сторону.

Все озвученные жителями вопросы и предложения по развитию взяли в работу. Записаться на прием к главе округа можно по номеру горячей линии: 8 (800) 201-67-47 или электронной почте solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.