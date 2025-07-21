Свыше 70 человек заблудились в лесах Подмосковья с начала года

С начала 2025 года 76 человек затруднились самостоятельно найти дорогу домой и им потребовалась помощь специалистов, чтобы выбраться из леса. К счастью, все заблудившиеся вернулись к своим родным, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В системе «Единой службы спасения 112» в круглосуточном режиме принимают обращения жителей региона, в том числе с просьбой о помощи от тех, кто потерялся в лесу. Затем информация поступает в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства и передается участковым лесничим. Они вместе с поисково-спасательными отрядами «Лиза Алерт», МЧС России и «Мособлпожспас» выдвигаются на помощь.

Основные районы, где чаще всего теряются:

Одинцовский (9 случаев);

Волоколамский (5 случаев);

Сергиево-Посадский (5 случаев);

Солнечногорский, Можайский, Истринский, Коломенский (от 2 до 4 случаев).

Состав «группы риска» не изменился — это пожилые люди, подростки и дети, а также те, кто отправился в лес с незаряженным телефоном или даже без него.

Несколько советов от Комлесхоза, чтобы прогулка в лес не обернулась бедой.

К походу в лес надо подготовиться, особенно, если берете с собой детей.

Во-первых, одежда ребенка должна быть ярких цветов и хорошо различима среди деревьев.

Во-вторых, дайте ребенку с собой свисток, бутылочку с водой и, например, шоколадный батончик, более старшим — полностью заряженный телефон.

И, в-третьих, самое главное — заранее объясните ребенку его действия в случае, если он потеряется. Пообещайте, что не будете его ругать.

Не отпускайте детей одних в лес. Не забывайте о безопасности. Соблюдение простых правил сохранит жизни вам и вашим детям.

Если заблудились, не паникуйте, нужно сразу звонить на номер 112.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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