Свыше 7 тыс участников СВО из Подмосковья получили помощь персональных помощников

В Подмосковье реализуется проект индивидуальной помощи инвалидам и участникам СВО. Более 7 тысяч участников СВО уже получили поддержку в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Закрепление конкретного персонального помощника за бойцом, позволяет адресно сопровождать и точечно оказывать помощь в любой момент», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Данная программа подразумевает, что персональные помощники на начальном этапе изучают профили тех, кому нужна поддержка, узнают его интересы и специфику необходимой помощи. Все это помогает деликатно выстроить работу.

Чаще всего к помощникам обращались за консультацией по мерам социальной поддержки и выплатам. Чуть менее востребованными стали психологическая и юридическая помощь. Помощники также оказывали социальное обслуживание на дому — это в основном бытовые вопросы.

Получить поддержку персонального помощника можно обратившись в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», – сказал Воробьев.