Свыше 7 тыс участников СВО из Подмосковья получили помощь персональных помощников
Фото - © Министерство социального развития Подмосковья
В Подмосковье реализуется проект индивидуальной помощи инвалидам и участникам СВО. Более 7 тысяч участников СВО уже получили поддержку в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Закрепление конкретного персонального помощника за бойцом, позволяет адресно сопровождать и точечно оказывать помощь в любой момент», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Данная программа подразумевает, что персональные помощники на начальном этапе изучают профили тех, кому нужна поддержка, узнают его интересы и специфику необходимой помощи. Все это помогает деликатно выстроить работу.
Чаще всего к помощникам обращались за консультацией по мерам социальной поддержки и выплатам. Чуть менее востребованными стали психологическая и юридическая помощь. Помощники также оказывали социальное обслуживание на дому — это в основном бытовые вопросы.
Получить поддержку персонального помощника можно обратившись в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.
«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», – сказал Воробьев.