Свыше 7 тыс раз обратились жители Раменского в диспетчерскую службу за неделю

С 11 по 17 ноября в единую дежурную диспетчерскую службу Раменского городского округа поступило 7 104 обращений граждан. В медицинскую службу — 2 364, в полицию — 576, в центр безопасности дорожного движения — 154, в ГИБДД — 28, в пожарную службу — 132, в газовую — 220, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Относительно технологических сбоев ЖКХ обращений заявителей было 71, из них по поводу тепло-водоснабжения — 11, из-за аварийного отключения электроснабжения — 29, в лифтовое хозяйство — 3.



На железнодорожном транспорте произошло одно происшествие, один человек пострадал. В ДТП пострадали два человека, один погиб. Пожаров было тринадцать, в них никто не пострадал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.