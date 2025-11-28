Свыше 6,7 тыс онлайн-заявлений на получение охотничьего билета подано в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья подали более 6,7 тыс. онлайн-заявлений на получение охотничьего билета. Услуга доступна на региональном портале, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Оформить охотничий билет могут дееспособные граждане старше 16 лет, которые: имеют постоянную или временную регистрацию в Подмосковье и не имеют судимости. Заявители, которые впервые оформляют охотничий билет, а также те, чей билет был аннулирован по судебному решению, обязаны пройти тестирование на знание охотничьего минимума. Охотничий билет не имеет срока годности, является документом единого федерального образца и действует на всей территории России.

Чтобы подать заявление, нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить личную фотографию. Ответ поступит в личный кабинет заявителя. Если нужно получить билет на бумажном носителе, то потребуется выбрать соответствующий тип документа в заявлении и указать отделение МФЦ Московской области, где потребуется забрать готовый документ.

В рамках услуги можно также подать заявление на аннулирование охотничьего билета и записаться на проверку знаний охотминимума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.