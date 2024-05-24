сегодня в 14:08

Свыше 6,6 тыс обращений поступило в дежурную службу Красногорска за неделю

В единую дежурную службу Красногорска поступило 6 699 обращений за прошедшую неделю. В скорую медицинскую помощь поступило 2 177 обращений. 3 293 обращения имели справочно-информационный характер, сообщается на сайте администрации горокруга.

Полицию красногорцы вызывали 1 049 раз, пожарно-спасательную службу — 96 и газовую службу — 85 раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.