Свыше 650 патриотических мероприятий состоялось в Химках с июля 2024 года

Итоги реализации масштабной патриотической программы подвели в Химках. Так, с июля 2024 года на территории округа была проведено свыше 650 мероприятий с охватом в несколько тысяч химчан. Совещание при участии депутатов, учителей школ и приглашенных гостей прошло в пресс-центре стадиона «Арена Химки», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Масштабная патриотическая программа, реализуемая в Химках, направлена на укрепление связи поколений, воспитание уважения к истории России и своего города. Ее главная цель — объединить химчан вокруг общих ценностей: любви к Отечеству, гордости за подвиги предков и стремления к сохранению исторической памяти», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Особое внимание уделяют работе с подрастающим поколением. Как отметил преподаватель истории лицея № 7 Владимир Данилин, такие мероприятия вызывают живой интерес у школьников. На открытых урока, которые проходят в рамках программы, дети узнают о событиях и героях, которые лишь вскользь упоминаются в школьной программе.

Программа охватывает не только образовательные и исторические аспекты, но и культурное развитие молодежи. Методист и преподаватель по классу трубы Центральной детской школы искусств Александр Козлов рассказал, что вместе с директором ЦДШИ, депутатом Инной Монастырской они провели более 10 патриотических мероприятий. Одним из недавних стало интерактивное занятие, посвященное жизни и творчеству великого русского художника Валентина Серова.

«Для учеников художественного отделения это была уникальная возможность познакомиться с наследием мастера русского модерна. Такие мероприятия помогают связать искусство, историю и патриотизм, формируя у детей чувство гордости за культурное наследие страны», — отметил Александр Козлов.

Частым гостем на патриотических мероприятиях в Химках становится полковник в отставке, ветеран боевых действий и кавалер Ордена Почета Юрий Карпунов. В своем выступлении в пресс-центре он отметил, что патриотическое воспитание молодежи — это не просто дань традициям, а важная задача, от которой зависит будущее страны.

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