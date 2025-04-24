Свыше 630 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на субсидию ЖКУ

В Подмосковье субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг является востребованной мерой поддержки среди жителей. В этом году более 90 тысяч жителей нашего региона получили субсидию на оплату коммунальных услуг на общую сумму более 630 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Удобная функция автоматического продления льготы позволяет избежать бумажной волокиты», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Каждый получатель этой меры поддержки может легко оформить упрощенное продление субсидии. При подаче заявления на региональном портале госуслуг нужно дать согласие на обработку персональных данных. В дальнейшем, в соответствии с установленными правилами, субсидия будет продлеваться автоматически, что делает процесс получения помощи еще более комфортным и доступным.

В ведомстве отметили, что размер субсидии определяется исходя из площади жилого помещения и расходов на оплату коммунальных услуг. Если расходы на квартплату и коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода семьи, то семья имеет право на получение субсидии.

При подаче заявления важно помнить, что сведения о доходах необходимо предоставлять за 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Подать заявление на оформление субсидии можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.