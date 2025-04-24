Свыше 6,3 тыс человек посетили региональный этап ярмарки трудоустройства в Подмосковье

С 16 по 19 апреля в Московской области проходил региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время Возможностей». Соискатели получили возможность лично встретиться с ведущими работодателями региона. Было задействовано 7 площадок в Ступино, Домодедове, Орехово-Зуево, Клину, Котельниках, Подольске и Ногинске, а также онлайн-площадка. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Более 6 тыс. жителей стали участниками нашей ярмарки трудоустройства. Такие мероприятия — эффективный инструмент для закрытия кадровой потребности региона. Она высока — при официальном количестве безработных в регионе чуть больше 5 тысяч соискателей, предприятия сейчас предлагают свыше 71 тыс. рабочих мест», — сказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В ведомстве отметили, что суммарно на площадках регионального этапа в Подмосковье свои вакансии представили 215 работодателей, которые предложили почти 4 тыс. рабочих мест. По результатам работы всех площадок регионального этапа порядка полутора тысяч человек получили предложения о трудоустройстве от предприятий Московской области.

Также на каждой ярмарке работали специалисты кадрового центра Подмосковья, которые объясняли, на какие меры государственной поддержки могут рассчитывать жители и предприниматели в Московской области.

«Мы постарались сделать наши мероприятия максимально интересными, информативными и полезными. Организовали мастер-классы, тренинги профессионального и личностного роста от профессиональных коучей, круглые столы, дискуссионные площадки, показательные выступления. А все для того, чтобы максимальное количество людей могло подыскать работу по душе. Это наша миссия — рассказать и показать, что труд приносит удовольствие, если ты нашел свое место в жизни», — сказала директор кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Региональные этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время Возможностей» прошли по всей стране, участниками стали более 474 тысяч соискателей. Из них свыше 80 тыс. человек получили предложения от работодателей. Общее количество площадок проведения мероприятий ярмарки превысило 2,7 тыс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.