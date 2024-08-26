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Свыше 620 человек посетили дни открытых дверей в библиотеках Люберец

Более 620 человек посетили дни открытых дверей в библиотеках городского округа Люберцы. Праздник прошел в рамках программы губернатора Московской области «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках дня открытых дверей было проведено свыше 65 различных активностей.

Посетители смогли познакомиться с работой библиотек города и поселков, узнать о новых услугах и мероприятиях, принять участие в разнообразных мастер-классах, лекциях, выставках.

Для детей были организованы специальные программы с играми, викторинами и творческими занятиями. Взрослые могли посетить концерты, лекции о литературе.

24 августа Дни открытых дверей прошли во всех учреждениях культуры городского округа Люберцы.

А уже в эту субботу, 31 августа, в городе и поселках пройдут мероприятия, посвященные Дню города Люберцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.