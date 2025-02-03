Свыше 6,2 млн человек посетили парки и лесопарки Подмосковья за январь

В январе 2025 года парки и лесопарки Московской области привлекли 6,2 млн посетителей, что превышает аналогичный показатель за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и гости региона могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, расположенными на открытом воздухе. С начала зимнего сезона их посетило свыше 670 тыс. человек. Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 км, охватывающие различные уровни сложности. Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наиболее посещаемым стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, который привлек 234 тыс. человек. Парк предлагает разнообразные удобства, включая детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк. Также на территории обустроена набережная, где можно насладиться прогулками, а для активного отдыха доступны прокаты спортивного инвентаря. В летний период функционирует лодочная станция, а для владельцев собак создана специальная площадка для выгула питомцев. Парк продолжает развиваться, и здесь регулярно появляются новые игровые зоны и арт-объекты, что делает «Пехорку» еще более привлекательным местом для отдыха и развлечений.

На втором месте по популярности расположился Центральный парк культуры и отдыха в городском округе Долгопрудный. Парк был основан 19 апреля 1975 года и изначально создан в честь 30-летия Победы. В 2021 году здесь были проведены работы по замене хоккейной коробки, а также установлены новая детская площадка и танцплощадка для культурных мероприятий. В целях безопасности обновлено наружное освещение. Все работы по благоустройству парка завершены, и теперь для любителей активного отдыха доступны скейт-парк, большая и малая сцены для мероприятий, а также амфитеатр.

Третьим по посещаемости стал Центральный парк в городском округе Пушкинский, который посетили свыше 151 тыс. человек. Этот парк славится своей красотой и предлагает оборудованную прогулочную зону, детскую игровую площадку, а также спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольные и спортивные площадки, а также шахматные и теннисные столы. Для повышения безопасности и удобства на территории парка работает система видеонаблюдения.

Таким образом, парки Московской области продолжают привлекать большое количество посетителей, предлагая разнообразные возможности для активного отдыха и развлечений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.