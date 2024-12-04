Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:21

Свыше 600 нарушений перевозки стрйотходов зафиксировано в Подмосковье за ноябрь

В ноябре за незаконную транспортировку строительных отходов водителей Подмосковья оштрафовали на сумму 25 млн рублей. Выявить «серых» возчиков помогли камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Большая часть перевозчиков без талонов была замечена на дорогах Клина: трасса М-10 «Россия», в районе поселка Кирилловка, 89-й километр Ленинградского шоссе.

В рейтинге городских округов, где выявлено наибольшее количество нарушений в ноябре:

Одинцовский округ — 72;

Наро-Фоминский округ — 66;

Балашиха — 65;

Ленинский округ — 54;

Раменский округ— 28.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминают: для того, чтобы избежать штрафов, необходимо оформить разрешение на перевозку отходов.

Сделать это можно на региональном портале государственных услуг. Процедура очень проста, заполнение анкеты займет не более 10 минут.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.