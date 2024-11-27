Свыше 600 дворовых и общественных территорий улучшили в Химках в 2024 году

В Химках завершился сезон благоустройства. За этот год специалисты «Объединенного городского хозяйства» привели в порядок 498 дворовых и 112 общественных территорий. Работы проходили во всех микрорайонах городского округа. Реализацию программы благоустройства обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в Химках провели комплексное благоустройство 19 дворовых территорий. Специалисты отремонтировали 73 тыс. кв. метров дворовых проездов: выполнили работы по замене и устройству бордюрного камня, нанесли разметку для парковочных мест, озеленили прилегающие территории. Кроме того, по 32 адресам установили новые игровые площадки.

В ходе ямочного ремонта было отремонтировано почти 40 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия дворов и внутриквартальных проездов. Работы велись по 37 адресам. Кроме того, в городском округе завершили благоустройство 8 народных троп. Специалисты обустроили 760 квадратных метров пешеходных коммуникаций. Благодаря этому привычные маршруты до школ, остановок и других социально значимых объектов стали комфортнее.

В городе обновили не только придомовые территории, но и общественные пространства. Так, в сквере имени Марии Рубцовой установили скейт-парк площадью около тысячи квадратных метров. Зона активного отдыха состоит из двух современных площадок — боул-чаша и памп-трек. Кроме того, в сквере появилась комфортная зона для игры в настольный теннис.

Работы по благоустройству продолжатся в 2025 году. В начале следующего года специалисты планируют завершить второй этап благоустройства Химкинского лесопарка. Также в конце августа завершится второй этап реконструкции парка Толстого. По программе «Народные тропы» запланировано обновление 21 пешеходной коммуникации. На 24 адресах проведут ремонт асфальто-бетонного покрытия, в 18 дворах появятся новые детские площадки. Кроме того, специалисты приступят к благоустройству «Барашкинского пруда» и установят скейт-парк и памп-трек в парке «Подрезково».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.