Свыше 600 активных долголетов Солнечногорска посетили бесплатные экскурсии

Более 600 участников губернаторского проекта «Активное долголетие» из Солнечногорска посетили с экскурсиями достопримечательные места Подмосковья и Москвы за 2024 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для них подготовили свыше 30 бесплатных экскурсионных выездов. Они побывали в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, усадьбе «Кусково», Рузском краеведческом музее, Церковном торговом доме «Софрино» и на многих других культурно-исторических объектах.

В ближайшее время долголеты поедут в Истру, Клин и Дмитров. Записаться на экскурсии можно по телефонам: 8 (496) 264-98-82, 8 (496) 263-86-03.

Проект «Активное долголетие» реализуется в Солнечногорске с 2019 года. Он создан при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлен на улучшение качества жизни и досуга пожилых граждан.

Для людей почетного возраста проводят оздоровительные, социальные, творческие активности. Это мастер-классы, физкультура, скандинавская ходьба, суставная гимнастика, совместные путешествия, рукоделие, танцы, лекции по здоровому образу жизни, курсы компьютерной грамотности. Организовано волонтерское движение «Солнечногорский оберег».

«Проект «Активное долголетие» в Солнечногорске является ярким примером того, как можно улучшить качество жизни пожилых людей, предоставляя им возможности для активного участия в жизни общества и поддерживая их физическое и эмоциональное благополучие. Пенсионеры могут бесплатно посещать не только кружки и спортивные секции, а также бесплатно ездить на экскурсии», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Присоединиться к «Активному долголетию» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.