Свыше 60 объектов образования открылись в Подмосковье в День знаний

В День знаний в Московской области открылись 39 новых школ и 24 детских сада. Из них в рамках региональной госпрограммы построены 21 школа и 10 детских садов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Большие современные школы открылись в Лобне на 2,2 тыс. мест, Балашихе на 1,5 тыс. мест, Истре, Жуковском и Мытищах на 1,1 тыс. мест каждая. Распахнули двери для школьников и дошколят два воспитательно-образовательных комплекса в Красногорске — «Лидер» в поселке Нахабино и «Полет» в мкр. Павшинская Пойма. Сразу две новые школы появились в Ступино в мкр. Верзилово и Юго-Западном, Солнечногорске — школа на 1375 мест в мкр. Голубое и пристройка к «Поваровской школа», в Сергиевом-Посаде открылась школа на 550 мест в мкр. Зубачево поле, а также новый корпус «Физмат-лицея» в мкр. Семхоз.

В новых образовательных учреждениях разместились универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, мастерские для практических уроков, актовые залы со сценическим оборудованием, многофункциональные спортивные залы. В многофункциональных центрах и медиатеке можно организовать внеурочную деятельность, проводить разные конкурсы и олимпиады.

В школах новостройках предусмотрены эксплуатируемые подоконники, подиумные конструкции, удобная мебель. У школьников и педагогов появились дополнительные места, где они могут отдохнуть или поработать. Такие условия обеспечат качественное образование и активное участие школьников в учебном процессе.

До конца года за счет бюджета будут сданы еще 4 школы в Ступине, Подольске, Реутове и Мытищах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.