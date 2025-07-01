Свыше 6 тыс жителей Подмосковья прошли обучение в школах ухода

Симуляционный класс — это специально оборудованные комнаты для обучения родственников и специалистов уходу за тяжелобольными. В регионе открыты 13 симуляционных классов в разных округах Подмосковья. Классы оснащены всем необходимым оборудованием, адаптированным для организации ухода, а также специальными манекенами. Обучение полностью бесплатное, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Многие родственники не готовы к определению инвалида в стационар и ухаживают за близким самостоятельно. В симуляционных классах у них есть возможность получить полезные знания и навыки. Обучение в таких классах прошли уже более 6 тысяч жителей. Среди них родственники тяжелобольных, сотрудники, которые обеспечивают уход за нуждающимися, а также замещающие и приемные семьи, воспитывающие особенных детей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Курс обучения включает теоретическую часть в онлайн-формате и практические занятия. Теоретические лекции, презентации и видеоматериалы помогают участникам понять все аспекты ухода за пожилыми и больными людьми, а также детьми с ограниченными возможностями здоровья. Практическая часть проходит на базе симуляционного класса, где обучающиеся отрабатывают различные манипуляции, включая питание, общий и гигиенический уход, а также основы оказания первой доврачебной помощи.

Общий объем курса составляет 12 часов, по завершении которого участники получают сертификат об обучении. Заявление на обучение подается через портал госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.