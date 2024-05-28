Свыше 6 тыс посылок отправили в зону СВО жители Подмосковья с января

Жители Подмосковья могут бесплатно отправить посылку в зону специальной военной операции. С начала года отправили более 6,5 тысячи посылок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Отправление осуществляется через службу «Почты России». Один человек может отправить несколько посылок в любом почтовом отделении. При сдаче посылки сотруднику почтового отделения необходимо продемонстрировать содержимое и убедиться, что ее масса не превышает 10 кг.

В адресной строке необходимо указать фамилию, имя и отчество адресата, а также номер войсковой части и адрес: индекс — 103400, город — Москва. Посылка будет направлена в логистический центр «Почты России», после чего ее передадут представителям Министерства обороны Российской Федерации, которые обеспечат доставку до конечного получателя.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.