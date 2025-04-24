Свыше 6 тыс детей-инвалидов Подмосковья получили бесплатные путевки в санатории

В Московской области дети-инвалиды и сопровождающие их близкие могут получить бесплатные путевки в санаторно-курортные организации России, а также бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту отдыха и обратно. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Путевки дают возможность нашим юным жителям пройти курс реабилитации и восстановительной терапии в комфортных условиях. В этом году закуплено более 6 тысяч путевок, по которым дети и их близкие отправятся в санаторий. Первый заезд этого года стартует уже в мае», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Наибольшее количество путевок закуплено в санатории на Черноморском побережье. Одними из наиболее популярных стали: санаторий «Русь» в Ессентуках, санаторий «Славутич» в Алуште и санаторий им. Н. К. Крупской в Евпатории.

На данную меру поддержки в регионе предусмотрено более 380 млн рублей.

Талон на проезд до места отдыха оформляется автоматически вместе с путевкой, которая теперь полностью электронная и приходит на региональном портале госуслуг в личном кабинете. Распределение путевок производится автоматически в электронной системе в соответствии с очередностью.

Получить путевку можно подав заявление на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.