Свыше 6 тыс человек поучаствовали в масленичных гуляниях в Солнечногорске

Главные масленичные гуляния развернулись в центральном парке и на набережной в Солнечногорске. Гостями праздника стали более 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для них подготовили игровую программу с традиционными народными забавами и конкурсами: от вскарабкивания по трем столбам до катания в лошадиных и оленьих упряжках.

«Приехали из Звенигорода, лошадки свои, белорусские упряжные. Они послушные, очень хороши для покатушек ребят. Катаем всех бесплатно», — рассказал коневладелец Александр Дятлов.

Одной из самых смелых и ловких участниц активностей стала 6-летняя Ксюша Селиванова. Она смогла забраться на самый верх масленичного столба.

«Я сама захотела. Было не страшно, но сложно. Я пыталась изо всех сил», — поделилась Ксюша.

Талантливые творческие коллективы и солисты округа порадовали зрителей душевными песнями.

Яркое зрелище подарили на спектакле уличного театра «Ветра» и живом выступлении фолк-коллектива «Русский праздник». Клуб исторической реконструкции провёл показательные выступления и дал возможность каждому почувствовать себя воином в доспехах.

Кульминационным событием дня стало огненное шоу с эффектными номерами.

«Солнечногорцы целыми семьями пришли на праздник, чтобы насладиться традиционными забавами и вкусными угощениями, проводить зиму и встретить весну с радостью и улыбками», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Гастрономическая ярмарка встретила гурманов домашними угощениями. Работала чайная станция, где потчевали ароматными сортами этого напитка.

Все желающие могли познакомиться с животными в контактном мини-зоопарке с козами, а также сделать снимки на память в тематической локации-фотозоне.

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