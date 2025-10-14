Свыше 6 тонн молочной ПЭТ-тары КПО «Восток» передали на переработку в Подмосковье

На прошлой неделе комплекс по переработке отходов «Восток» отправили 6 120 кг молочной ПЭТ-тары на переработку в городской округ Раменское, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Белая матовая бутылка из ПЭТ является одним из наиболее сложных видов пластика для переработки. Тем не менее, сортировка таких бутылок проходит гораздо проще, чем сама переработка.

За первые девять месяцев 2025 года КПО удалось собрать на 17,9% больше молочного пластика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пластиковые молочные бутылки требуют отдельного подхода при обработке. Они сложнее моются, содержат меловую муку, способную испортить оборудование при измельчении. Поэтому фракции ПЭТ-молоко обрабатываются отдельно от других пластиковых изделий.

Полученная из белых матовых бутылок гранула не используется повторно для пищевой упаковки, однако находит применение в производстве полезных вещей, таких как отбойные маты для швартовки судов.

Чтобы пластиковый мусор приносил пользу необходимо следовать рекомендациям:

промойте тару, удалите воду, высушите ее;

убрать этикетку, сожмите бутылку и закройте крышку;

отправьте в мусорное ведро и выбросьте в синий контейнер для вторсырья.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.