Свыше 57 тыс заявлений на оформление заключения псих-медкомиссии подано на регпортале

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 57 тысяч заявлений на оформление записи на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии потребуется для подтверждения права ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, на специальные условия обучения и воспитания в образовательных организациях, а также на специальные условия при проведении государственной итоговой аттестации.

Услуга доступна на портале в разделе «Образование» — «Официальные документы». Подать заявление могут родители, законные представители, работники образовательных организаций. Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму. К заявлению необходимо приложить характеристику на ребенка, выписку из истории развития, справку МСЭ, письменные работы по русскому языку и математике и т. д.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.