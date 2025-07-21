Свыше 56 тыс заявлений подали в Подмосковье на получение выплаты на школьную форму

С начала года в Московской области онлайн-услугой по ежегодной выплате многодетным семьям на приобретение одежды для школьников воспользовались свыше 56 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Выплата предоставляется одному из родителей многодетной семьи на каждого обучающегося 1 раз в текущем календарном году. Размер выплаты составляет 3 000 рублей. Заявление о предоставлении выплаты необходимо подать не позднее 5 декабря текущего календарного года.

Услуга «Предоставление выплаты на обучающегося» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Решение о назначении выплаты или об отказе в её предоставлении поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней. Выплата предоставляется на указанный в заявлении расчетный счет заявителя не позднее 20 декабря текущего календарного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

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