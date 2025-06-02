Свыше 550 нарушений выявили в Подмосковье в рамках мероприятия «Смежник»

С 13 марта по 30 мая в лесах Подмосковья проводилось профилактическое мероприятие по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в лесах «Смежник». Его основная задача — предупреждение возникновения лесных пожаров и снижение пожарной опасности на землях лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Сотрудниками лесной охраны было проведено 4 195 патрулирований и обследовано почти 5 860 участков на границах лесного фонда на предмет проведения собственниками и арендаторами участков, граничащих с землями лесного фонда, противопожарных мероприятий, предусмотренных законодательством. Выявлено 556 нарушений лесного законодательства. На сегодняшний день по 28 нарушениям назначены штрафы на сумму более 5 млн рублей», — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В мероприятии приняли участие порядка 2 779 человек, где около 2 661 человек — сотрудники лесной охраны.

Повышенное внимание уделялось тем участкам, на которых в прошлые годы были зафиксированы возгорания и переход огня с них на лесной фонд. Их, примыкающих к границам подмосковных лесничеств, оказалось 121.

Больше всего нарушений было выявлено в Виноградовском (156), Егорьевском (79), Истринском (62), Клинском (48), Орехово-Зеувском (46), Волоколамском (30) и Ступинском (19) лесничествах.

Собственники (правообладатели) земельных участков, граничащих с лесом, обеспечивают их очистку от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ леса, либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная (ст. 8.32 КоАП РФ) и уголовная ст. 261 УК РФ ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических — до 2 млн рублей.

Если лесному фонду причинен крупный ущерб, штраф может составить до 3 миллионов рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.