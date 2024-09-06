Свыше 5,5 тыс детей-сирот Подмосковья получат стипендию губернатора

Стипендия губернатора является одной из важных социальных программ Московской области. Всего в регионе такую стипендию получают более 5,5 тысяч детей-сирот, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В этом году у нас порядка 1400 первокурсников из числа детей-сирот, которые поступили в колледжи и ВУЗы, и мы проактивно без какой-либо рутины назначили им стипендию Губернатора. Ее размер составляет 6 тысяч рублей, она атоматически перечислена студенту на счет», — рассказала Первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве подчеркнули важность этой меры социальной поддержки и ее доступность для всех студентов из числа детей-сирот, вне зависимости от местонахождения учебного учреждения, в котором они получают образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.