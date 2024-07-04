Свыше 5,4 тыс выпускников Подмосковья поучаствовали в пересдаче ЕГЭ

Выпускники текущего года могут улучшить свои результаты ЕГЭ, пересдав экзамен по одному любому предмету, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сегодня более 5,4 тыс. одиннадцатиклассников Подмосковья приняли участие в «президентских» днях. В случае пересдачи предыдущий результат экзамена аннулируется. Однако, если участник не смог явиться на экзамен или не завершил его по уважительной причине, то баллы, полученные при первой попытке, сохранятся.

Больше всего заявлений подали на пересдачу ЕГЭ по обществознанию, более 2,2 тыс. школьников. Информатику решили пересдать 1,5 тыс. учеников, русский язык — около 800. Химию и физику пересдали свыше 700 человек, а письменную часть экзамена по иностранным языкам — около 200 выпускников.

Для проведения экзаменов в регионе работали 73 ППЭ. Общественный контроль осуществлял 141 наблюдатель. Онлайн за экзаменом следили 108 человек.

Результаты будут объявлены не позднее 15 июля, а по иностранным языкам — не позднее 17 июля. Узнать их можно будет в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте регионального центра обработки информации.

5 июля, в пятницу, выпускники смогут улучшить результат по математике, устной части экзамена по иностранному языку, литературе, истории, географии, биологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.