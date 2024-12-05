Свыше 500 выпускников написали итоговое сочинение в Подольске

С результатами можно будет ознакомиться не позднее 17 декабря в своей школе, либо на сайте Регионального центра обработки информации. Для просмотра необходимо ввести ФИО участника и номер паспорта. Это удобный способ для учеников и их родителей узнать о результатах, а также оценить свои силы перед предстоящими экзаменами.

Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине или получил «незачет», предусмотрены дополнительные сроки проведения: 5 февраля и 9 апреля 2025 года. Это позволяет каждому ученику иметь возможность сдать экзамен в подходящее для него время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.