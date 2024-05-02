Свыше 500 тонн пасхальной выпечки изготовят в Подмосковье

В преддверии Пасхи на полках магазинов, монастырских лавок и кондитерских региона появилось широкое разнообразие куличей и тематической выпечки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Всего на территории региона расположено более 100 производителей хлебопекарной продукции. В этом году перед Пасхой подмосковные компании планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Она уже поступает на прилавки точек реализации. На территории нашего региона работает более 6 тыс. продовольственных сетевых объектов торговли, где можно будет приобрести куличи различные по форме, цене и оформлению», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшее количество точек продажи освещенных куличей расположено в Красногорске — 11, Истре — 12, Серпухове — 20, Чехове — 4.

Обычный кулич весом 400-500 гр. в сетевом магазине обойдется в среднем 280 рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.