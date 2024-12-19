Свыше 500 подростков Люберец вступили в трудовые отряды в 2024 году

К проекту «Трудовые отряды» городского округа Люберцы в 2024 году присоединились более 500 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В городском округе Люберцы старт проекту „Трудовые отряды“ дали в феврале 2024 года. За несколько месяцев в рамках проекта был трудоустроен 561 подросток. Все они учащиеся люберецких школ. Ребята помогали поддерживать чистоту улиц и парков, ухаживали за цветами на городских клумбах, выкапывали погибшие деревья, помогали на массовых мероприятиях», — отметил Волков.

Он пояснил, что к проекту присоединились четыре учреждения спорта, одно культуры и 29 образования.

«Каждый участник проекта получал заработную плату 7434 рубля в месяц. Из них 2417 рублей средства Центра занятости, 5017 рублей выделялись из бюджета городского округа», — пояснил Владимир Волков.

Глава Люберец добавил, что в следующем году проект «Трудовые отряды» будет продолжен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.