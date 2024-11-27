Свыше 50 новогодних инсталляций украсят Коломну и Озеры зимой

Этой зимой в Коломне и Озерах установят более 50 иллюминационных новогодних композиций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новинки светового оформления появятся в благоустроенном парке Мира: здесь смонтируют оригинальные световые конструкции в виде коньков, музыкантов, королевского трона с подарками и другие», — рассказали в управлении благоустройства администрации городского округа Коломна.

Также на территории городского округа в общественных пространствах уже к первым числам декабря будут установлены 57 новогодних елок. Главная 25-метровая новогодняя ель по традиции украсит площадь перед зданием администрации округа — сборку каркаса искусственного дерева, укладку на него пушистых ветвей и установку вокруг елки декоративного ограждения рабочие уже завершили.

Еще одна новогодняя елка появилась в другом общественном пространстве Коломны, сквере им. В. А. Зайцева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.