Свыше 5 тыс видеокамер системы «Безопасный регион» появилось в Подмосковье с января

С начала года в системе видеонаблюдения «Безопасный регион» появилось 5 858 новых видеокамер. Общее их число во всех муниципалитетах Подмосковья уже превышает 155 тысяч. Обзорные камеры размещаются у входов многоквартирных домов, в общественных местах, дворах, парках, на пешеходных переходах, а также на крупных дорожных развязках и перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Видеонаблюдение служит важным инструментом для правоохранительных органов в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности граждан. С начала 2025 года благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион» раскрыто 2 068 преступлений. Составлено 2046 протоколов за совершение административных правонарушений в общественных местах, которые также зафиксировали видеокамеры «Безопасного региона».

ГУРБ Московской области напоминает, что места для установки камер определяются межведомственными рабочими группами в каждом городском округе региона, принимая во внимание текущую криминогенную обстановку. Если вы хотите предложить адрес для установки системы видеонаблюдения в своем муниципалитете, можно обратиться в местную администрацию или оставить сообщение на портале.

Кроме того, жители Московской области могут принять участие в ежегодном голосовании «Сделаем Подмосковье безопасным вместе»: самостоятельно отметить участок на карте Московской области, где требуется установка видеокамеры или проголосовать за уже предложенные другими жителями адреса. В 2025 году итоги голосования уже подведены, сейчас в самом разгаре мероприятия по установке видеокамер по адресам, победившим в голосовании. Принять участие в новом голосовании можно будет уже в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система «Безопасный регион». Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.

В Подмосковье активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». За прошедший год установлено 17,4 тыс. новых камер, а в 2025 году планируется добавить еще 10 тыс. устройств.