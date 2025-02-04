Свыше 5 тыс человек зарегистрировались на конкурс «Социальные архитекторы»

На конкурс «Социальные архитекторы» по состоянию на 9 часов 4 февраля было подано 5 175 заявок, сообщает пресс-служба организаторов.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев назвал проект востребованным, о чем говорит огромное количество зарегистрированных участников.

Он отметил, что пик активности регистраций был в самом начале открытия конкурса. Однако темпы подачи заявок не снизились и впоследствии.

По словам Алиева, многим людям требуется время на понимание нового проекта, но как только осмысление приходит, они идут на сайт и подают заявки.

Конкурс реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Он входит в число проектов, общая цель которых — создание системы социальных лифтов и поддержки талантов.

Зарегистрироваться на конкурс можно будет до 12 часов по Москве 11 февраля. Все подробности представлены на сайте конкурса.