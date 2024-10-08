Свыше 5 тыс человек прокатились на колесе обозрения в Химках за лето

За лето прогулку на колесе обозрения в Химках совершили более пяти тысяч жителей и гостей городского округа. Аттракцион является главной точкой притяжения и одной из наиболее популярных достопримечательностей города. С высоты 50 метров можно увидеть Старые и Новые Химки, микрорайон Левобережный, канал имени Москвы и даже Останкинскую телебашню, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Колесо обозрения в парке Толстого считается одним из самых больших в Московской области. Один оборот колеса длится 16 минут. Одновременно аттракцион вмещает 144 человека в 24 кабинках и работает ежедневно с 10:00 до 22:00. В вечернее время зажигается яркая иллюминация, которая уже успела полюбиться химчанам.

С наступлением холодов аттракцион не теряет своей популярности. Каждая кабинка оснащена системами кондиционирования и отопления, что позволяет объекту функционировать круглый год.

Колесо обозрения открыли в парке Толстого в прошлом году по просьбам жителей. Аттракцион установили на центральной аллее в рамках программы по благоустройству зоны отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.