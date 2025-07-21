Свыше 5 тыс будущих мам получают единое пособие в Подмосковье

Жительницы Москвы и Московской области, вставшие на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности, могут обратиться в региональное отделение Социального фонда России за единым пособием. На сегодняшний день такую меру соцподдержки в Московском регионе получают 5 тысяч будущих мам, сообщает пресс-служба Соцфонда РФ.

При определении права беременной женщины на получение пособия учитываются следующие доходы: заработная плата, стипендии, пенсии, пособия, доходы от предпринимательской деятельности, самозанятости, вкладов, аренды и продажи имущества, также алименты, выплаты правопреемникам и некоторые другие.

Вместе с этим, есть ряд доходов, которые не рассматриваются при назначении единого пособия. К примеру, если у беременной женщины есть старшие дети, решившие подработать в период летних каникул, то в этом случае их заработок не будет включаться в расчет среднедушевого дохода семьи.

При этом возраст подростка должен быть до 18 лет, а продолжительность его обучения в школе, ссузе или вузе по очной форме составлять не менее 6 месяцев в расчетный период. Факт обучения нужно подтвердить отметкой в заявлении на единое пособие, а также предоставить справку об учебе в любую клиентскую службу отделения СФР.

Важно отметить, что правило не распространяется на доходы подростков от самозанятости — такой заработок включается в общий доход семьи.

Единое пособие назначается беременной женщине с учетом комплексной оценки нуждаемости при соблюдении следующих условий:

регистрация в медицинской организации произошла в первые 12 недель беременности;

заявитель является гражданином Российской Федерации и постоянно проживает на территории России;

ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения;

доход каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет в расчетном периоде составляет не менее 4 минимальных размеров оплаты (в 2025 году это 89 760 рублей);

собственность семьи (недвижимость, земельные участки и транспорт) соответствует установленным законодательно критериям.

Размер единого пособия для беременных составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В Московской области прожиточный минимум в 2025 году увеличен до 21 039 рублей. Это и будет максимальный, то есть 100% размер единого пособия.

Подать заявление на единое пособие беременная женщина может в личном кабинете на портале госуслуг, в любой клиентской службе отделения СФР или в МФЦ.

Если по заявлению будет принято положительное решение, то выплату установят с месяца постановки на учет, но не ранее 6 недель беременности. Будущая мама сможет ее получать до рождения ребенка. Чтобы выплату пособия не приостановили, важно не пропускать прием врача на определенных сроках беременности.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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