Свыше 480 тыс человек посетили Пестовский парк в Балашихе в течение лета

Балашихский Пестовский парк за летний сезон посетили более 480 тыс. человек. Ухоженная зона парка выполнена в экологичном стиле, который сочетается с лесистой местностью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В главном парке микрорайона Железнодорожный в 2021 году в рамках федеральной программы «Формирование современной комфортной городской среды» завершили третий этап благоустройства.

Парк полностью обновили, сделали тропиночную сеть, велодорожки, установили освещение и лавочки, большую сцену, зоны проката, площадку для выгула собак, открыли спортивные и детские площадки, лыжероллерную трассу, веревочный парк, скейт-парк и памп трек, а также аптекарский огород.

На входе в парк работает кафе «Ботаника», по всей территории есть фудкорты. В лесной части парка для активностей в зимний период работает лыжня и каток.

Парк постоянно развивается, каждый год добавляются новые активности и места отдыха. В 2023 году тут открылся новый перевернутый дом, в 2024 году — новое футбольное поле.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.