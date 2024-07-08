Свыше 4,6 тыс детей зачислили в первые классы Ленинского округа

Вторая волна записи детей в первый класс стартует в Подмосковье 6 июля. В Ленинском городском округе на сегодняшний день в школы уже зачислены 4630 первоклашек. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

«Более 2370 детей мы зачислили переводом с дошкольной программы на школьную. Это те ребята, которые посещали детский сад в структуре того же образовательного комплекса, куда входит и выбранная ими школа. И еще 2257 человек зачислены после получения заявлений от родителей. На первом этапе в приоритетном порядке зачисляли тех, кто зарегистрирован и проживает на закрепленной за школой территории, а также льготников и тех, чьи братья и сестры уже обучаются в соответствующей школе», — рассказал заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман.

Он добавил, что всего в 2024 году в выпускных группах дошкольных учреждений Ленинского округа — свыше 3650 воспитанников. При этом первоклассников ожидается существенно больше: для них в муниципальных школах создано свыше 5 тысяч мест.

В 2023 году в Ленинском округе в первый класс пошли свыше 5,2 тыс. ребят.

Ранее сообщалось, что второй этап приемной кампании продлится до 5 сентября. Ребенка запишут в желаемую школу при наличии там свободных мест. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Приносить оригиналы документов в школу не нужно, все проверки проходят онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.