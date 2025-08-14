Свыше 46 тыс заявлений на замену водительского удостоверения приняли в МФЦ Подмосковья
Фото - © МФЦ Подмосковья
Свыше 46 тысяч заявлений на замену водительских прав принято в подмосковных офисах «Мои Документы» с начала года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подать заявку на замену водительских прав можно в случае, если истекает срок их действия, изменились персональные данные или состояние здоровья водителя, информация в документе нечитабельна либо в случае утери.
Перед визитом в МФЦ необходимо подготовить следующие документы: паспорт, старое водительское удостоверение (при наличии), медицинскую справку, полученную не ранее года назад (в некоторых случаях).
Госпошлину оплатить можно прямо в МФЦ. Адреса и график работы подмосковных многофункциональных центров доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.
Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.