Свыше 45,2 тыс человек посетили парк «Пестовский» в Балашихе в конце августа

Парк «Пестовский» в городском округе Балашиха за период с 26 августа по 1 сентября посетили более 45,2 тыс. человек. Этот парк, расположенный в восточной части микрорайона Железнодорожного, стал популярным местом для отдыха и развлечений среди местных жителей и гостей, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Парк предлагает разнообразные возможности для отдыха. Здесь созданы тематические зоны, оборудованные парковой мебелью, которые позволяют посетителям комфортно проводить время на свежем воздухе. Для детей всех возрастов предусмотрены интерактивные площадки с различными игровыми элементами, что делает парк привлекательным для семейного отдыха.

Важной частью инфраструктуры парка является концертно-развлекательная площадка, где регулярно проводятся различные мероприятия. Это позволяет парку служить не только местом для прогулок, но и культурным центром для жителей Балашихи.

Любители активного образа жизни могут воспользоваться спортивными площадками, которые оборудованы всем необходимым для занятий спортом. Кроме того, в парке действует зона проката сезонного инвентаря, что позволяет разнообразить досуг и воспользоваться всеми возможностями для активного времяпрепровождения.

Парк «Пестовский» продолжает развиваться, предлагая своим посетителям новые возможности для отдыха и развлечений. Благодаря комплексному подходу к благоустройству, он стал важной частью городской инфраструктуры, способствующей улучшению качества жизни жителей округа.

Адрес парка: Московская область, г. о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Луговая, ст. 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.