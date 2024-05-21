Свыше 430 участников СВО получили средства реабилитации в Москве за 2024 г

В ходе выездного заседания комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в центр «Ясенки» обсуждался вопрос реабилитации участников СВО. Важной составляющей этой работы является обеспечение техническими средствами реабилитации, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как ранее отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в этом году региональным парламентом был принят закон, согласно которому раненые бойцы могут бесплатно воспользоваться техническими средствами реабилитации в прокат на тот период, пока не получат необходимые изделия по своей индивидуальной программе реабилитации. Центр проката развернут на базе центра «Ясенки».

«В этом году за техническими средствами реабилитации обратились 437 участников СВО, они хотели получить электронный сертификат. Бойцы должны быть обеспечены самыми современными и передовыми изделиями, но они, как правило, достаточно дорогостоящие. Поэтому на обеспечение сертификатов выделено 778 млн рублей, эти деньги уже поступили на карты», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Еще 11 человек обратились за компенсацией и 17 — за выдачей ТСР в натуральном виде.

Как оформить получение ТСР

Обратиться за получением ТСР можно на портале госуслуг.

Оформить выплату на приобретение технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, можно на региональном портале госуслуг.

За помощью в обеспечении ТСР также можно обратиться в фонд «Защитники Отечества» по адресу: г. Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корп. 1. Задать вопросы можно по телефону: 8 (498) 602-00-23.

Посмотреть подробную информацию о предоставляемых льготах и мерах поддержки участникам СВО можно в специальном разделе на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Помимо этого, информацию можно получить с помощью чат-бота.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.