Свыше 400 участников посетили фестиваль творчества «Как в сказке» в Подмосковье

В третий раз на большой сцене центра культуры и досуга города Куровское прошел областной фестиваль «особых» талантов «Как в сказке» среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Он собрал более 400 участников юго-востока Подмосковья: Коломны, Шатуры, Егорьевска, Воскресенска, Орехово-Зуева в трех номинациях «Художественное слово», «Танец» и «Вокал», сообщила пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Организатором фестиваля традиционно выступил комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Атмосферу творчества поддерживали многочисленные мастер-классы по росписи пряников глазурью, созданию игрушек и подделок, раскрашиванию сказочных героев из гипсовых фигурок. На занятии по канистерапии ребят ждал «пушистый терапевт» — доберман Лори, гостей встречали клоуны-аниматоры с мыльными пузырями, на музыкальных клавесах юные гости могли исполнить любимые песни, а также полакомиться мороженым и сфотографироваться на фотозонах с ростовыми куклами «Зефиркой» и «Мармеладкой».

Соорганизатором и спонсором детского праздника творчества стал депутат Московской областной думы Максим Коркин. Приветствуя участников и гостей фестиваля, он отметил, что фестиваль — это востребованная площадка, где каждый участник может почувствовать и понять, что успех не зависит от физических возможностей, что талант, харизма есть в каждом. Главное, чтобы были опытные наставники, которые помогают развить талант, продвинуть и помочь по-настоящему сиять на сцене и доказать всем, что невозможное возможно.

Концерт прошел в формате сказочно-циркового представления. Его ведущие клоуны Жужа и Кики растопили зрительские сердца юмором и добротой. Более 50 юных талантов представили на суд зрителей творческие номера.

«Такие мероприятия однозначно нужно проводить и как можно чаще — они нужны, прежде всего, нашим детям. Ребята получают положительные эмоции, развиваются и мы вместе с ними. Здесь царит атмосфера добра и радости, поэтому мы с сыном приезжаем за новыми впечатлениями», — поделилась мама Ольга Бондарева.

Директор соццентра «Орехово-Зуевский» Алла Белова выразила благодарность всем ребятам за огромное удовольствие от концерта. Поблагодарила родителей, которые ежечасно и ежеминутно помогают своим детям и заботятся о них. А также всех специалистов и руководителей, работающих с детьми, отдающих им сердце, душу, умения и знания, чтобы «особенным» детишкам было хорошо, чтобы у них было веселое, светлое детство.

«В очередной раз мы видим, насколько наши дети талантливы, как они умеют держаться на сцене, как здорово они читают стихи, поют, танцуют. Все это является составной частью их социализации и первыми шагами к тому, чтобы «особенные» дети вели такой же образ жизни, как и все остальные», — сказала Белова.

В завершение праздника участников фестиваля наградили дипломами и памятными подарками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.