Свыше 400 производителей поставляют товары в распределительный центр Подмосковья

1 июля в Подмосковье на территории Индустриального парка Южный в Подольске открылся распределительный центр федеральной розничной торговой сети «Магнит». Его площадь составляет 86 тысяч квадратных метров, а производительность позволяет обрабатывать до 4 тысяч паллет (транспортных тар) ежедневно и 120 тысяч — ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в настоящее время свыше 1,1 тыс. поставщиков, среди которых около 430 региональных производителей, отправляют товары в распределительный центр. Этот список будет расширен — в ближайшее время ряд подмосковных компаний планирует организовать поставки в распределительный комплекс. Например, ООО «ЛЕСТОРФМАШ» будет отправлять свежие грибы Вешенки, ООО «Альдини» — сыры с голубой плесенью, плавленные сыры, медовые пасты, медовое сливочное масло и йогурты, К (Ф)Х «Эко Молоко» — молочную и кисломолочную продукцию, сыры, ООО «ТД «РРМ» — рыбную консервацию, АО «Фэнтази Фудс» — кондитерские изделия.

В распределительном центре осуществляется прием и обработка товаров, хранение и управление запасами, комплектация и упаковка заказов, а также координация отгрузки и транспортировки. Комплекс оснащен роботизированным оборудованием, которое повышает эффективность работы персонала. Логистический центр снабжает более 400 гипермаркетов сети и свыше 7 тысяч супермаркетов, значительно ускоряя доставку продукции в магазины Москвы, Московской области, а также в торговые точки в Центральном федеральном округе и за его пределами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.

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